В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА

Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку.

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА введен на территории Ивановской области. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку», — говорится в сообщении.

