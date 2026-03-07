Ричмонд
Бессент: США скоро начнут сопровождать суда через Ормузский пролив

Соединенные Штаты могут приступить к сопровождению судов через Ормузский пролив в ближайшее время.

Источник: Аргументы и факты

Власти США рассматривают возможность начать сопровождение гражданских судов кораблями американских военно-морских сил при прохождении через Ормузский пролив. По словам министра финансов США Скотта Бессента, такая мера может быть реализована уже в ближайшее время.

Он отметил в интервью телеканалу Fox Business, что решение вопроса, по его оценке, может занять около одной-двух недель. При этом работа по организации подобных действий уже ведется.

Бессент также подчеркнул, что при принятии окончательного решения американская администрация будет опираться на оценки и рекомендации Центрального командования вооруженных сил США.

Ранее заместитель командующего центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» генерал Каюмарс Хейдар заявил, что Иран не закрывал Ормузский пролив и взаимодействует с судами.

