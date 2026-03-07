Суд арестовал гражданина Вьетнама, смертельно ранившего друга у метро в Москве

Суд в Москве арестовал гражданина Вьетнама, который смертельно ранил друга около станции столичного метро «Сокол». Об этом сообщили в пятницу, 6 марта, в прокуратуре Москвы.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о расправе и покушении на убийство, передает издание Lenta.ru.
Драка произошла вечером 4 марта возле жилого дома на Ленинградском проспекте. В результате поножовщины также пострадал мужчина 1996 года рождения. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Нападавшего задержали на месте. Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.
5 марта в Сети появилось видео с моментом убийства 22-летнего молодого человека около станции метро «Сокол». На кадрах видна потасовка между тремя мужчинами. Злоумышленник 1998 года рождения достал нож и зарезал одного из них.