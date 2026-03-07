Ричмонд
As-Sumaria: в Ираке на химическом складе компании США произошел пожар

В иракской провинции Басра произошел пожар на складе с химическими веществами.

Источник: Аргументы и факты

В иракской провинции Басра произошел пожар на складе с химическими веществами, принадлежащем американской нефтесервисной компании Halliburton. Возгорание, как сообщает телеканал As-Sumaria, началось после атаки беспилотного летательного аппарата.

По информации источников в службах безопасности, удар был нанесен по складам компании, расположенным неподалеку от населенного пункта Аль-Бурджасия в пригородной зоне Басры. При этом данные о том, какие именно химические вещества находились на территории объекта, не раскрываются.

На данный момент не уточняется, насколько серьезные повреждения получили складские помещения. Также отсутствует информация о возможных пострадавших в результате атаки и последующего пожара.

Ранее в Ираке произошел массовый блэкаут, в том числе он затронул столицу страны Багдад. Отмечается, что специалисты устанавливают причины отключения электроэнергии.

