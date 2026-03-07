Хинштейн: Тяжелая техника в Курске проехалась по могилам участников ВОВ

В Курске тяжелая техника повредила могилы участников Великой Отечественной войны во время реконструкции мемориала Памяти павших. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
— Что было в голове водителя, который тяжеленными колесами проехался по могилам не просто людей, а наших героев, сложивших головы ради того, чтобы мы жили сейчас, — уму непостижимо! — заявил он в Telegram-канале.
По его словам, техника проехала по той части кладбища, где находятся захоронения фронтовиков. В результате несколько надгробий серьезно повреждены.
Глава области поручил подготовить материалы и передать их в прокуратуру для возбуждения уголовного дела по статье о повреждении воинских захоронений и мемориальных сооружений. Также власти выяснят, где в момент происшествия находились ответственные за проведение работ.
21 февраля в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который потушил Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом сообщили в региональном СУ Следственного комитета. 50-летнего местного жителя задержали, он признал вину.