Reuters: в Швеции взяли под контроль судно с неустановленным флагом

Береговая охрана Швеции установила контроль над грузовым судном Caffa, которое ходит под неустановленным флагом. По данным агентства Reuters, власти подозревают, что корабль может не иметь официальной государственной регистрации.
Согласно информации сервиса отслеживания морского транспорта MarineTraffic, речь идет о грузовом судне длиной около 96 метров. Отсутствие подтвержденного флага вызывает у шведских властей сомнения относительно его правового статуса.
В береговой охране заявили, что подобная ситуация может указывать на возможное отсутствие у судна гражданства. Сейчас ведомство проводит проверку, чтобы выяснить, имело ли место нарушение норм международного морского права.
Ранее эстонские власти задержали контейнеровоз под флагом Багамских островов якобы направлявшийся в Россию.