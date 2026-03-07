Ричмонд
В Киеве, Сумах, Харькове, Черкассах и Одессе гремят мощные взрывы

Взрывы зафиксированы на территории Украины, по данным украинских средств массовой информации, в частности, взрывы произошли в Киеве.

Источник: Аргументы и факты

Серия взрывов произошла в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».

Сначала взрывы прогремели на окраинах Киева и в Ирпене, затем произошли ещё две серии взрывов.

«В Киеве снова слышны звуки взрывов», — рассказали украинские журналисты.

Вечером в пятницу взрывы произошли в Сумах, после полуночи стало известно о взрывах в Черкассах.

Кроме того, взрывы прогремели в Харькове и Одессе, а также в Винницкой области.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской, Харьковской, Черкасской, Сумской и Одесской областях включены сирены.

Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе Сумской области Украины произошли взрывы.

