В Киеве, Сумах, Харькове, Черкассах и Одессе гремят мощные взрывы

Серия взрывов произошла в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».
Сначала взрывы прогремели на окраинах Киева и в Ирпене, затем произошли ещё две серии взрывов.
«В Киеве снова слышны звуки взрывов», — рассказали украинские журналисты.
Вечером в пятницу взрывы произошли в Сумах, после полуночи стало известно о взрывах в Черкассах.
Кроме того, взрывы прогремели в Харькове и Одессе, а также в Винницкой области.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской, Харьковской, Черкасской, Сумской и Одесской областях включены сирены.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе Сумской области Украины произошли взрывы.