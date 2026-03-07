Tasnim: США и Израиль нанесли удары по аэропорту «Мехрабад» в Тегеране

По территории аэропорта «Мехрабад», расположенного в центральной части Тегерана, были нанесены удары. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.
По данным источника, атака была осуществлена Соединенными Штатами и Израилем. В районе аэропорта прозвучала серия мощных взрывов.
Как отмечает агентство, удары были нанесены недавно и сопровождались сильными детонациями. Другие подробности о последствиях произошедшего на данный момент не приводятся.
Ранее из Ирана были эвакуированы девять сотрудников посольства Азербайджана. Вскоре территорию Ирана покинут и другие сотрудники азербайджанского дипломатического представительства.