Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об уничтожении одного летевшего на Москву беспилотника

Силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник, который летел на столицу. Об этом в субботу, 7 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник, который летел на столицу. Об этом в субботу, 7 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Силами ПВО Министерства обороны России был уничтожен БПЛА, летевший на Москву, — написал он в MAX.

В настоящее время на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.

6 марта подстанция загорелась в Абинском районе Краснодарского края после атаки украинских БПЛА. Об этом сообщили в оперштабе. Уточнялось, что пострадали два человека. Им оказали первую медпомощь на месте. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

В тот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что два человека погибли, 12 ранены при атаке ВСУ на магазин в Алешках. Он принес соболезнования родным и близким погибших.

Минобороны России отчиталось, что средства ПВО в ночь на 6 марта сбили 83 беспилотника ВСУ над российскими регионами.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше