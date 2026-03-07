Собянин сообщил об уничтожении одного летевшего на Москву беспилотника

Силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник, который летел на столицу. Об этом в субботу, 7 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Силами ПВО Министерства обороны России был уничтожен БПЛА, летевший на Москву, — написал он в MAX.
В настоящее время на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.
6 марта подстанция загорелась в Абинском районе Краснодарского края после атаки украинских БПЛА. Об этом сообщили в оперштабе. Уточнялось, что пострадали два человека. Им оказали первую медпомощь на месте. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.
В тот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что два человека погибли, 12 ранены при атаке ВСУ на магазин в Алешках. Он принес соболезнования родным и близким погибших.
Минобороны России отчиталось, что средства ПВО в ночь на 6 марта сбили 83 беспилотника ВСУ над российскими регионами.