В Татарстане объявили беспилотную опасность

Об этом сообщили в приложении МЧС России.

КАЗАНЬ, 7 марта. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Татарстана. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим “Беспилотная опасность”, — говорится в сообщении.