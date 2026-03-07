В Татарстане объявили беспилотную опасность

КАЗАНЬ, 7 марта. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Татарстана. Об этом сообщается в приложении МЧС России.
«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим “Беспилотная опасность”, — говорится в сообщении.
