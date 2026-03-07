Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об уничтожении БПЛА, летевшего на Москву

В небе над Москвой был сбит беспилотный летательный аппарат.

Источник: Аргументы и факты

В небе над Москвой был сбит беспилотный летательный аппарат силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, дрон был уничтожен Министерством обороны до того, как мог представлять угрозу городу. После падения обломков на месте работают специалисты экстренных служб.

Власти продолжают контролировать ситуацию и обеспечивать безопасность жителей, проверяя район падения беспилотника и принимая меры для предотвращения возможных инцидентов.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате атаки ВСУ на город пострадал ребенок.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше