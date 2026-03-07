Собянин сообщил об уничтожении БПЛА, летевшего на Москву

В небе над Москвой был сбит беспилотный летательный аппарат силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, дрон был уничтожен Министерством обороны до того, как мог представлять угрозу городу. После падения обломков на месте работают специалисты экстренных служб.
Власти продолжают контролировать ситуацию и обеспечивать безопасность жителей, проверяя район падения беспилотника и принимая меры для предотвращения возможных инцидентов.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате атаки ВСУ на город пострадал ребенок.
