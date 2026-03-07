Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Природный пожар потушили в Хасанском округе

Причиной возгорания стал человеческий фактор.

Источник: Комсомольская правда

6 марта в Хасанском округе Приморья вспыхнул природный пожар на земле, не относящейся к лесному фонду. Возгорание вызвано человеческим фактором. Специалисты Приморской авиабазы оперативно локализовали пламя и предотвратили угрозу лесному фонду. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

«На утро 7 марта в округе действуют еще два крупных пожара. Общая площадь возгораний — 185 гектаров. На месте продолжают работать 47 специалистов», — рассказали в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края.

Как напоминают в экстренных службах, пал травы, как и другие природные пожары, может быстро стать угрозой лесам. За такие действия предусмотрены штрафы до двух миллионов рублей по КоАП РФ, а в условиях особого противопожарного режима суммы штрафов могут увеличиваться. Виновным грозит также уголовная ответственность и лишение свободы.