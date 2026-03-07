Природный пожар потушили в Хасанском округе

Как напоминают в экстренных службах, пал травы, как и другие природные пожары, может быстро стать угрозой лесам. За такие действия предусмотрены штрафы до двух миллионов рублей по КоАП РФ, а в условиях особого противопожарного режима суммы штрафов могут увеличиваться. Виновным грозит также уголовная ответственность и лишение свободы.