Природный пожар потушили в Хасанском округе

6 марта в Хасанском округе Приморья вспыхнул природный пожар на земле, не относящейся к лесному фонду. Возгорание вызвано человеческим фактором. Специалисты Приморской авиабазы оперативно локализовали пламя и предотвратили угрозу лесному фонду. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
«На утро 7 марта в округе действуют еще два крупных пожара. Общая площадь возгораний — 185 гектаров. На месте продолжают работать 47 специалистов», — рассказали в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края.
Как напоминают в экстренных службах, пал травы, как и другие природные пожары, может быстро стать угрозой лесам. За такие действия предусмотрены штрафы до двух миллионов рублей по КоАП РФ, а в условиях особого противопожарного режима суммы штрафов могут увеличиваться. Виновным грозит также уголовная ответственность и лишение свободы.