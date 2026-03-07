SOUTHCOM: США нанесли удары по наркотеррористам в Эквадоре

Американские военные приняли участие в операции против вооруженных группировок, связанных с наркоторговлей, на территории Эквадора. Об этом сообщило Южное командование США (SOUTHCOM). Операция проводилась совместно с подразделениями эквадорских вооруженных сил.
Согласно заявлению командования, решение о задействовании объединенных сил было принято по распоряжению министра обороны США Пита Хегсета. После этого глава SOUTHCOM генерал Фрэнсис Донован направил силы для поддержки эквадорских военных.
Как уточняется, боевые действия против организаций, признанных террористическими, состоялись 6 марта. Целью операции стала помощь властям Эквадора в борьбе с вооруженными структурами, связанными с наркотрафиком.
Ранее сообщалось, что США и Эквадор начали совместные военные операции в южно-американской стране, направленные против наркокартелей.