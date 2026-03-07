Новосибирец отсудил у ЦУМа 176 тысяч рублей за некачественные кроссовки

Новосибирец заявил, что одна из кроссовок натирала в районе мизинца, где появилась мозоль. Еще он пожаловался на деформацию стопы при ходьбе и сильную боль. Продавец — ООО «М» — отказался вернуть деньги, тогда мужчина обратился в суд. По ходатайству ответчика провели экспертизу, в ходе которой в кроссовках были обнаружены производственные дефекты.