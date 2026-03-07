Новосибирец отсудил у ЦУМа 176 тысяч рублей за некачественные кроссовки

Мужчина в Новосибирске через суд взыскал с магазина в столичном ЦУМе около 176 тысяч рублей за некачественные кроссовки. Об этом сообщили в четверг, 5 марта, в управлении судебного департамента Новосибирской области.
— Мировым судьей вынесено решение о частичном удовлетворении требований истца — расторжении договора купли-продажи, взыскании с ООО «М» в пользу истца стоимости товара 31 500 рублей, — сказано в сообщении.
Также с ответчика взыскали расходы на проведение экспертизы, юридические услуги, моральный вред, неустойку и штраф — еще около 145 тысяч рублей.
Новосибирец заявил, что одна из кроссовок натирала в районе мизинца, где появилась мозоль. Еще он пожаловался на деформацию стопы при ходьбе и сильную боль. Продавец — ООО «М» — отказался вернуть деньги, тогда мужчина обратился в суд. По ходатайству ответчика провели экспертизу, в ходе которой в кроссовках были обнаружены производственные дефекты.
Также были выявлены противоречие в маркировке и дате изготовления, асимметрия изделия из-за неправильного соединения деталей, проседания материала верха обуви, объемы колодки не соответствовали анатомическим параметрам стопы.
Суд удовлетворил иск покупателя. Решение еще не вступило в законную силу, передает ТАСС.
