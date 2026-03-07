На американский штат Мичиган обрушился мощный торнадо

Сильный торнадо обрушился на американский штат Мичиган, вызвав значительные разрушения. Об этом сообщил телеканал Wood TV. Стихия повредила жилые здания, повалила деревья и нанесла ущерб автомобилям и городской инфраструктуре.
Особенно пострадал город Три-Риверс, где мощные порывы ветра сорвали крыши с домов и частично разрушили стены. В результате стихии были перевернуты автомобили, повреждены светофоры, а также оборваны линии электропередачи.
В Юнион-Сити торнадо ломал и вырывал с корнем деревья, которые падали на крыши домов. Местные власти сообщают о серьезных разрушениях в районах возле озера. Известно, что из-за шторма есть пострадавшие, однако точное число людей, получивших травмы, пока не уточняется.
Ранее авиаперевозчики были вынуждены отменить более 10 тыс. рейсов в Соединенных Штатах из-за сильного снегопада, а также угрозы торнадо.