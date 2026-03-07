На американский штат Мичиган обрушился мощный торнадо

В Юнион-Сити торнадо ломал и вырывал с корнем деревья, которые падали на крыши домов. Местные власти сообщают о серьезных разрушениях в районах возле озера. Известно, что из-за шторма есть пострадавшие, однако точное число людей, получивших травмы, пока не уточняется.