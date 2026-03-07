Mash: Двух человек расстреляли во дворе жилого дома в Махачкале

В столице Дагестана, Махачкале, трое мужчин в масках открыли стрельбу во дворе жилого дома, ранив двух человек. Об этом в субботу, 7 марта, сообщил Telegram-канал Mash Gor.
Уточняется, что нападавшие заехали во двор по улице Юсупова на белой машине Lada.
— Группа из четырех человек следила за своей целью, так как у них был конфликт из-за денег. Потом из автомобиля выскочили трое в масках и открыли огонь — мужчина бросил пакет с едой и стал стрелять в ответ, — сказано в публикации.
После чего нападавшие сбежали. Их личности установлены правоохранительными органами, начаты поиски. О состоянии пострадавших не сообщается.
10 февраля в Мариуполе правоохранительные органы задержали вооруженного мужчину, который открыл стрельбу в кафе, а потом атаковал гранатой и автоматным огнем прибывших сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР. Для задержания преступника силовики были вынуждены открыть ответный огонь. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном хранении оружия и посягательстве на жизнь правоохранителей.