Al-Mayadeen сообщил о попытке Израиля высадить десант на границе Сирии и Ливана

Армия Израиля попыталась высадить десант с вертолетов на границе Сирии и Ливана. Об этом 7 марта сообщает телеканал Al-Mayadeen.

Источник: Reuters

«Поступила информация о приземлении трех израильских вертолетов в горной местности на границе Сирии и Ливана. Вертолеты предприняли попытку высадить десант в горной местности Бриталь. Слышны звуки боестолкновений», — говорится в публикации.

Сообщается, что в районе места высадки начались боестолкновения.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 6 марта сообщила, что нанесла в Тегеране удар по иранскому командиру высокого ранга. Детали операции и личность командира пока не раскрываются.

Телеканал SNN также сообщил, что США и Израиль нанесли авиаудар по центру Тегерана. Волонтеры Красного Полумесяца извлекают погибших из-под завалов и оказывают помощь раненым. Также ведется поиск людей, застрявших в обрушившихся зданиях.

