Без дров и без денег: мошенники обманули омички при ее попытке купить древесину

Очередной жертвой киберпреступников стала 37-летняя жительница села Хомутинка, пытавшаяся купить дешевый товар.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудниками полиции в Нижнеомском районе расследуется мошенничество, совершенное в отношении местной жительницы. Сельчанка пыталась купить дрова, найдя объявление на одном из сайтов частных объявлений, но осталась без дров и без денег.

37-летняя жительница села Хомутинка Нижнеомского района нашла заманчивое предложение по продаже дров. В объявлении предлагали очень выгодную цену и омичка поспешила связаться с продавцом. Диалог по требованию хозяина древесины плавно перетек в один популярный мессенджер и омичка не задумываясь перешла из безопасного «поля общения» к диалогу в указанном мессенджере. Омичку торопили, поэтому она — находясь под чарами выгодной сделки — не особенно анализировала возможные последствия. В итоге сельчанка лишилась 10 тысяч рублей и дрова ей никто, конечно, не привез. Полицейские направили необходимые запросы в банковские организации, сотовым операторам. Принимаются меры к розыску злоумышленников.

