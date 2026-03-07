Без дров и без денег: мошенники обманули омички при ее попытке купить древесину

37-летняя жительница села Хомутинка Нижнеомского района нашла заманчивое предложение по продаже дров. В объявлении предлагали очень выгодную цену и омичка поспешила связаться с продавцом. Диалог по требованию хозяина древесины плавно перетек в один популярный мессенджер и омичка не задумываясь перешла из безопасного «поля общения» к диалогу в указанном мессенджере. Омичку торопили, поэтому она — находясь под чарами выгодной сделки — не особенно анализировала возможные последствия. В итоге сельчанка лишилась 10 тысяч рублей и дрова ей никто, конечно, не привез. Полицейские направили необходимые запросы в банковские организации, сотовым операторам. Принимаются меры к розыску злоумышленников.