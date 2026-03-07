Ричмонд
Стали известны подробности огненного ДТП в Челябинской области

Транспортные средства восстановлению не подлежат.

Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Стали известны подробности огненного ДТП в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, все произошло в Троицке: там столкнулись легковой автомобиль и «ГАЗель». Оба транспортных средства загорелись.

По данным местной полиции, водитель «ГАЗели» двигался по второстепенной, не убедился в безопасности проезда нерегулируемого перекрестка, не уступил дорогу ВАЗ-2110, за рулем которого была женщина, произошло столкновение.

От сильного удара «ГАЗель» вспыхнула, пламя перекинулось и на легковушку. Транспортные средства восстановлению не подлежат.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям госавтоинспекторов в составе лейтенанта Касыма Тусумбаева и младшего лейтенанта Евгения Дряглова авария обошлась без пострадавших», — говорится в комментарии.

Также уточняется, что грузовым автомобилем управлял водитель из Челябинска, легковым — местная жительница.