Стали известны подробности огненного ДТП в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, все произошло в Троицке: там столкнулись легковой автомобиль и «ГАЗель». Оба транспортных средства загорелись.
По данным местной полиции, водитель «ГАЗели» двигался по второстепенной, не убедился в безопасности проезда нерегулируемого перекрестка, не уступил дорогу ВАЗ-2110, за рулем которого была женщина, произошло столкновение.
От сильного удара «ГАЗель» вспыхнула, пламя перекинулось и на легковушку. Транспортные средства восстановлению не подлежат.
«Благодаря оперативным и слаженным действиям госавтоинспекторов в составе лейтенанта Касыма Тусумбаева и младшего лейтенанта Евгения Дряглова авария обошлась без пострадавших», — говорится в комментарии.
Также уточняется, что грузовым автомобилем управлял водитель из Челябинска, легковым — местная жительница.