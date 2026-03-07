Раскрыта новая схема мошенников с путевками в детские лагеря

«Описание схемы: играя на желании родителей занять ребенка на каникулах и страхе, что “все места разберут”, мошенники создают сайты-однодневки и сообщества в соцсетях, предлагающие путевки в детские лагеря, запись на интересные мастер-классы или в новые кружки», — рассказали в «Мошеловке».