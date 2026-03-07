Ричмонд
Раскрыта новая схема мошенников с путевками в детские лагеря

РИА Новости: мошенники выманивают деньги на сборы за путевки в детские лагеря.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Мошенники начали раздавать путевки в детские лагеря на весенние каникулы, после сбора денег страница удаляется, а связь с «организаторами» прерывается, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Целевая группа этих мошеннических схем — это родители школьников, планирующие досуг детей на весенние каникулы. Схема актуальна для марта, поскольку у школьников в этом период весенние каникулы, поэтому родители активно ищут варианты для отдыха своих детей.

«Описание схемы: играя на желании родителей занять ребенка на каникулах и страхе, что “все места разберут”, мошенники создают сайты-однодневки и сообщества в соцсетях, предлагающие путевки в детские лагеря, запись на интересные мастер-классы или в новые кружки», — рассказали в «Мошеловке».

«Для бронирования места требуется 100% предоплата. После сбора денег страница удаляется, а связь с “организаторами” прерывается», — предупредили там.

В «Мошеловке» советуют искать лагеря и кружки через официальные сайты образовательных учреждений или крупные городские порталы досуга. Там также рекомендуют оплачивать путевки и занятия через официальные расчетные счета, а не переводом частному лицу.

«Посетите пробное занятие или день открытых дверей перед тем, как платить за абонемент», — заключили там.