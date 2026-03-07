Ричмонд
В Ростовской области БПЛА атаковали три района в ночь на 7 марта

Под Ростовом в ночь на 7 марта вновь произошла масштабная атака БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на 7 марта в очередной раз была зафиксирована вражеская атака беспилотными летательными аппаратами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Донского края Юрий Слюсарь.

По его информации, беспилотники уничтожены в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах. По предварительным данным, раненых и погибших нет. Также не поступала информация о разрушениях на земле.

— Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны, — сказал губернатор.

