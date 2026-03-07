В Ростовской области БПЛА атаковали три района в ночь на 7 марта

В Ростовской области в ночь на 7 марта в очередной раз была зафиксирована вражеская атака беспилотными летательными аппаратами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Донского края Юрий Слюсарь.
По его информации, беспилотники уничтожены в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах. По предварительным данным, раненых и погибших нет. Также не поступала информация о разрушениях на земле.
— Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны, — сказал губернатор.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
Горели авто, повреждены дома: Последствия отражения массированной атаки БПЛА на Ростовскую область перечислил губернатор.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше