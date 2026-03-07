Отбойник пробил автомобиль в ДТП на трассе в Актюбинской области

В Актюбинской области произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие — отбойник насквозь пробил легковой автомобиль. Водитель получил травмы и был госпитализирован, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.
Авария произошла на автодороге Самара — Шымкент в Алгинском районе по направлению в Кобду. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и допустил наезд на дорожный отбойник.
В результате удара металлическое ограждение пробило машину. Пострадавшего водителя доставили в больницу.
По информации управления здравоохранения, пациент госпитализирован в областную многопрофильную больницу в Актобе, где ему провели операцию.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
«Призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и быть предельно внимательными за рулём», — напомнили в полиции.