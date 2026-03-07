Ричмонд
Мужчина провалился под лед на реке Уссури в Приморье

Тело погибшего извлечено из воды очевидцами.

Источник: Комсомольская правда

Тело мужчины, провалившегося под лед, обнаружили на реке Уссури в Приморском крае. Трагедия произошла в районе села Новомихайловка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

По предварительным данным, происшествие случилось днем. В реке было найдено тело мужчины 1969 года рождения. Он провалился под лед и погиб.

«Очевидцы заметили происшествие и извлекли тело из воды. После этого они передали погибшего прибывшим сотрудникам полиции», — рассказали в ГУ МЧС по Приморскому краю.

В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются. Специалисты выясняют, при каких условиях мужчина оказался на льду и что стало причиной трагедии.

С наступлением весны лед на водоемах становится особенно опасным. Его структура быстро меняется из-за перепадов температуры и течения рек, поэтому выход на лед может представлять серьезную угрозу для жизни.