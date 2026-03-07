Тела троих мужчин обнаружили в сгоревшем доме в Башкирии

Трагедия накануне праздника произошла вечером 6 марта в селе Чуваш-Улканово Туймазинского района Башкирии. Уже под занавес дня пожарные расчеты выехали на тушение пожара на улице Пушкина. Там загорелся одноэтажный деревянный жилой дом.
«К моменту прибытия пожарных подразделений дом был полностью объят пламенем. В ходе тушения и разбора завалов обнаружены тела троих погибших мужчин, их личности устанавливаются», — уточнили в пресс-службе республиканского МЧС.
С огнем боролись не только профессиональные спасатели, но и добровольная бригада. Причина пожара пока не ясна.
В региональном Следственном управлении назначили экспертизы для определения истинной причины смерти и очага возгорания.
