В Туймазинском районе Башкирии при пожаре в частном доме погибли три человека

Пожарные нашли тела мужчин при разборе завалов на улице Пушкина.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 6 марта в селе Чуваш-Улканово Туймазинского района произошел смертельный пожар. Одноэтажный деревянный дом на улице Пушкина загорелся поздно вечером. К моменту прибытия спасателей строение уже полностью охватило пламя. При тушении и разборе завалов пожарные обнаружили тела троих мужчин. Сейчас их личности устанавливаются.

В борьбе с огнем участвовали как профессиональные расчеты, так и добровольцы. Причина возгорания пока неизвестна.

В региональном Следственном управлении назначили экспертизы, которые помогут определить очаг пожара и точную причину смерти погибших.

