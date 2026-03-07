В Туймазинском районе Башкирии при пожаре в частном доме погибли три человека

Вечером 6 марта в селе Чуваш-Улканово Туймазинского района произошел смертельный пожар. Одноэтажный деревянный дом на улице Пушкина загорелся поздно вечером. К моменту прибытия спасателей строение уже полностью охватило пламя. При тушении и разборе завалов пожарные обнаружили тела троих мужчин. Сейчас их личности устанавливаются.
В борьбе с огнем участвовали как профессиональные расчеты, так и добровольцы. Причина возгорания пока неизвестна.
В региональном Следственном управлении назначили экспертизы, которые помогут определить очаг пожара и точную причину смерти погибших.
