Силы ПВО за ночь сбили 124 украинских беспилотника над территорией России

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 124 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом в субботу, 7 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, 29 дронов сбили над Брянской областью, 15 — над Орловской, 11 — над Белгородской.
Также девять беспилотников ликвидировали над Рязанской, восемь — над Калужской, семь — над Воронежской и по шесть — над Курской, Ростовской, Волгоградской областями и Крымом.
Кроме того, по пять БПЛА уничтожили над Тульским и Самарским регионами, по три — над Липецкой областью и Московским регионом, по два — над Саратовской и Ульяновской областями, один — над Ивановской областью.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — передает заявление Минобороны ТАСС.
Днем ранее подстанция загорелась в Абинском районе Краснодарского края после атаки украинских БПЛА. Об этом сообщили в оперштабе. Уточнялось, что пострадали два человека. Им оказали первую медпомощь на месте. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.
В тот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что два человека погибли, 12 ранены при атаке ВСУ на магазин в Алешках. Он принес соболезнования родным и близким погибших.