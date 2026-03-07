Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 124 украинских беспилотника над территорией России

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 124 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом в субботу, 7 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 29 дронов сбили над Брянской областью, 15 — над Орловской, 11 — над Белгородской.

Также девять беспилотников ликвидировали над Рязанской, восемь — над Калужской, семь — над Воронежской и по шесть — над Курской, Ростовской, Волгоградской областями и Крымом.

Кроме того, по пять БПЛА уничтожили над Тульским и Самарским регионами, по три — над Липецкой областью и Московским регионом, по два — над Саратовской и Ульяновской областями, один — над Ивановской областью.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — передает заявление Минобороны ТАСС.

Днем ранее подстанция загорелась в Абинском районе Краснодарского края после атаки украинских БПЛА. Об этом сообщили в оперштабе. Уточнялось, что пострадали два человека. Им оказали первую медпомощь на месте. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

В тот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что два человека погибли, 12 ранены при атаке ВСУ на магазин в Алешках. Он принес соболезнования родным и близким погибших.

