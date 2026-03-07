Ричмонд
В Ростовской области сняли беспилотную опасность утром 7 марта

На Дону после ночной атаки БПЛА утром 7 марта сняли беспилотную опасность.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на 7 марта в трех районах зафиксировали атаку БПЛА. Вражеские беспилотники были уничтожены в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, раненых и погибших нет. Также не поступала информация о разрушениях на земле.

А вечером накануне, 6 марта, РСЧС сообщило о введении режима. Примерно в 10 часов вечера людям было рекомендовано зайти в здания и отойти от окон и витрин. Сегодня утром экстренные службы сообщили, что режим беспилотной опасности снят.

В Ростовской области БПЛА атаковали три района в ночь на 7 марта.

