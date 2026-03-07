Прокуратура Башкирии взяла на контроль гибель троих человек в огне

Вечером 6 марта в деревне Чуваш-Улканово Туймазинского района загорелся бревенчатый дом на улице Пушкина. Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела троих погибших.
По факту трагедии прокуратура начала проверку. Как сообщили в пресс-службе республиканского ведомства, для координации работы правоохранителей и экстренных служб на место выехал межрайонный прокурор Рустем Бадертдинов.
Надзорное ведомство поставило на контроль выяснение всех обстоятельств происшествия и результаты доследственной проверки. Также в причинах смертельного пожара разбираются дознаватель МЧС и СК.
