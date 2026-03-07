В Рязанской области из-за повреждения инфраструктуры задерживаются поезда

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Одиннадцать пассажирских поездов задерживаются из-за повреждения инфраструктуры на железной дороге в Рязанской области, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) в Telegram-канале.
«Седьмого марта в 1:58 на перегоне Рязань-1 — Лесок в Рязанской области в результате повреждения железнодорожной инфраструктуры произошло отключение напряжения контактной сети. Движение поездов было временно приостановлено. В настоящее время движение поездов открыто по одному пути. С задержкой следуют 11 пассажирских поездов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что с задержкой следуют следующие поезда: № 15 Самара — Москва, № 41 Саранск — Москва, № 13 Челябинск — Москва, № 51 Пенза — Москва, № 9 Самара — Москва, № 21 Ульяновск — Москва, № 65 Тольятти — Москва, № 31 Орск — Москва, № 42 Москва — Саранск, № 208 Москва — Самара, № 106 Санкт-Петербург — Оренбург.