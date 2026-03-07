В Рязанской области из-за повреждения инфраструктуры задерживаются поезда

«Седьмого марта в 1:58 на перегоне Рязань-1 — Лесок в Рязанской области в результате повреждения железнодорожной инфраструктуры произошло отключение напряжения контактной сети. Движение поездов было временно приостановлено. В настоящее время движение поездов открыто по одному пути. С задержкой следуют 11 пассажирских поездов», — говорится в сообщении.