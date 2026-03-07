Власти Дубая сообщили об инциденте после падения обломков сбитой цели

Власти Дубая сообщили о «незначительном инциденте», произошедшем из-за падения обломков после перехвата некой воздушной цели.
«Незначительный инцидент, возникший в результате падения обломков после перехвата, был успешно локализован», — сообщили в пресс-службе местной администрации.
При этом городские власти опровергли появившиеся в социальных сетях публикации об инцидентах в международном аэропорту Дубая.
Накануне телерадиокомпания SRF сообщила, что запасов свежих продуктов в Дубае хватит примерно на 10 дней.
Напомним, дочь известного российского композитора и певца Дмитрия Маликова Стефания рассказала об эвакуации в аэропорту Дубая.
