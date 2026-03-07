В Ростове водитель выезжал со двора и сбил двух человек

Ранее «КП-Ростов» сообщала о серьезной аварии, случившейся на автодороге Кашары — Морозовск. 53-летний мужчина за рулем Hyundai Elantra потерял управление: автомобиль съехал на обочину и опрокинулся в реку. По информации региональной Госавтоинспекции, водитель скончался на месте.