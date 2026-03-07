В Ростове водитель выезжал со двора и сбил двух человек

В Ростове-на-Дону в пятницу вечером, 6 марта, произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в ГАИ региона. По данным ведомства, 46-летний водитель «Ниссана» выезжал с придомовой территории.
Поворачивая налево, он, не успев вовремя притормозить и сбил переходящих дорогу горожан. В результате 37-летний и 38-летний пешеходы получили травмы и были госпитализированы.
— По данному факту проводится проверка, — сказали в ГАИ области.
Ранее «КП-Ростов» сообщала о серьезной аварии, случившейся на автодороге Кашары — Морозовск. 53-летний мужчина за рулем Hyundai Elantra потерял управление: автомобиль съехал на обочину и опрокинулся в реку. По информации региональной Госавтоинспекции, водитель скончался на месте.
