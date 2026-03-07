В Назаровском округе пожарные отстояли у огня дом площадью 250 квадратных метров

Самый крупный пожар произошел в поселке Красная Сопка Назаровского округа. Огонь охватил двухквартирный жилой дом, пламя распространилось на 250 квадратных метров. На место выехали сразу несколько пожарных расчетов: федеральные и краевые специалисты, а также добровольцы. Всего в тушении участвовали 12 человек, в распоряжении которых были четыре единицы техники. Чтобы справиться с огнем внутри помещений, понадобились два звена газодымозащитников. Одну из групп собрали из бойцов местной пожарной части № 271. Жилище удалось отстоять, но оно ощутимо пострадало. По предварительным данным, дом загорелся из-за того, что хозяева неправильно топили печь. Напомним, что нужно следить за исправным состоянием отопительной системы и не допускать перекала.