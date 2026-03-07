Ричмонд
МЖД: В Рязанской области задерживаются 11 поездов из-за повреждения инфраструктуры

11 пассажирских поездов задерживаются из-за повреждения инфраструктуры на железной дороге в Рязанской области. Об этом в субботу, 7 марта, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

— В результате повреждения железнодорожной инфраструктуры произошло отключение напряжения контактной сети. Движение поездов было временно приостановлено. В настоящее время движение поездов открыто по одному пути, — написали в Telegram-канале ведомства.

5 февраля 11 вагонов с углем сошли с рельсов на перегоне Хилок — Гыршелун Забайкальской железной дороги.

1 февраля на участке между Оричами и Шалеговом в Кировской области 15 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. В связи с аварией движение на перегоне останавливали, а на место происшествия направляли восстановительные составы.