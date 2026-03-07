На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,1

Эпицентр землетрясения находился в 74 км к западу от портового города Бендер-Аббас. Акватория его порта расположена на севере Ормузского пролива.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов северных Курил.
3 марта стало известно о землетрясении в районе Сочи.
