На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,1

В южной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Источник: Аргументы и факты

В южной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился в 74 км к западу от портового города Бендер-Аббас. Акватория его порта расположена на севере Ормузского пролива.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов северных Курил.

3 марта стало известно о землетрясении в районе Сочи.

