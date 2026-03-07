В Ростовской области в ночь на 7 марта сбили 6 БПЛА

В Ростовской области в ночь на 7 марта была отражена атака вражеских БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Так, наши силы и средства ПВО работали в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском муниципалитетах. В Министерстве обороны Российской Федерации добавили, что на Дону было сбито шесть беспилотников. А всего по стране в ночь на 7 марта ликвидировали 124 БПЛА.
В частности, в небе над Брянской областью уничтожили 29 беспилотников, над Орловской — 15, а над Белгородской — 11.
