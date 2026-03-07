«Салават Юлаев» встретится с «Амуром» после досрочного попадания в плей-офф

«Салават Юлаев» досрочно обеспечил себе место в плей-офф и теперь точно начнет розыгрыш Кубка Гагарина на выезде. Очередная игра регулярного чемпионата пройдет 7 марта в Хабаровске: уфимцы встретятся с «Амуром». Два дня назад «юлаевцы» уже обыграли эту команду, заработав решающие очки для попадания в плей-офф.