Ричмонд
+9°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде иномарка сбила пешехода у остановки «Руднева»

6 марта в Кировском районе Волгограда произошло ДТП с участием иномарки. В первой половине.

6 марта в Кировском районе Волгограда произошло ДТП с участием иномарки. В первой половине дня автомобиль сбил женщину на переходе у автобусной остановки «Руднева».

— В 09:40 39-летний водитель, управляя автомашиной Chery Tiggo, напротив дома № 121/3 по 64-й Армии совершил наезд на женщину, которая завершала переход проезжей части дороги по регулируемому пешеходному переходу, — уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пострадавшая доставлена каретой скорой помощи в больницу.

Фото из архива ИА «Высота 102».