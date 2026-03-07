В Рязанской области задержали 11 поездов из-за повреждения ж/д инфраструктуры

Уточняется, что на данный момент движение открыто только по одному пути. С задержкой в Москву следуют поезда из Саранска, Самары, Челябинска, Ульяновска, Пензы, Тольятти, Орска, а также из Москвы в Саранск и Самару. Кроме того, задерживается поезд Санкт-Петербург — Оренбург.