В Рязанской области задержали 11 поездов из-за повреждения ж/д инфраструктуры

Из-за повреждения ж/д инфраструктуры в Рязанской областипроизошло отключение напряжения контактной сети.

Источник: Комсомольская правда

В Рязанской области задерживали 11 поездов. Причиной стало повреждение инфраструктуры на железной дороге. Об этом в субботу, 7 марта, сообщили в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).

Как уточняется в сообщении, в Рязанской области на перегоне Рязань-1 — Лесок из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры произошло отключение напряжения контактной сети.

«Движение поездов было временно приостановлено», — сказано в Telegram-канале.

Уточняется, что на данный момент движение открыто только по одному пути. С задержкой в Москву следуют поезда из Саранска, Самары, Челябинска, Ульяновска, Пензы, Тольятти, Орска, а также из Москвы в Саранск и Самару. Кроме того, задерживается поезд Санкт-Петербург — Оренбург.

Напомним, в прошлом году в Рязанской области пассажирские поезда задерживались из-за вынужденной остановки грузового состава. Грузовой поезд совершил вынужденную остановку на участке между станциями Старожилово и Денежниково.