Аэропорт Дубая не принимает самолеты

Шедшие на посадку в Дубай самолеты в субботу скопились в воздушном пространстве над территорией Омана. Вылеты рейсов, согласно данным сервиса, также не осуществляются.
По данным онлайн табло аэропорта Дубая, десятки рейсов задерживаются на вылет и на прилет.
