Аэропорт Дубая не принимает самолеты

ДУБАЙ, 7 мар — РИА Новости. Аэропорт Дубая не принимает самолеты, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Источник: Getty Images via Unsplash+

Шедшие на посадку в Дубай самолеты в субботу скопились в воздушном пространстве над территорией Омана. Вылеты рейсов, согласно данным сервиса, также не осуществляются.

По данным онлайн табло аэропорта Дубая, десятки рейсов задерживаются на вылет и на прилет.

