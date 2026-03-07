В Липецкой области эвакуировали четыре дома из-за падения БПЛА

Губернатор рассказал, что для обеспечения безопасности жителей четырех домов эвакуировали в пункт временного размещения, который находится в лицее. На месте работают экстренные службы, в том числе медики.
«После того как специалисты завершат обезвреживание обломков, люди смогут вернуться домой», — уточнил господин Артамонов в Telegram.
По данным Минобороны РФ, за ночь над Липецкой областью уничтожили три дрона. В общей сложности силы ПВО сбили 124 БПЛА над 17 российскими регионами.
