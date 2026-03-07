Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Липецкой области эвакуировали четыре дома из-за падения БПЛА

В липецком Ельце БПЛА упал рядом с многоквартирным жилым домом. Никто не пострадал, но сохраняется угроза взрыва боевой части беспилотника. Эвакуированы четыре дома, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор рассказал, что для обеспечения безопасности жителей четырех домов эвакуировали в пункт временного размещения, который находится в лицее. На месте работают экстренные службы, в том числе медики.

«После того как специалисты завершат обезвреживание обломков, люди смогут вернуться домой», — уточнил господин Артамонов в Telegram.

По данным Минобороны РФ, за ночь над Липецкой областью уничтожили три дрона. В общей сложности силы ПВО сбили 124 БПЛА над 17 российскими регионами.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше