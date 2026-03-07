В Петербурге задержали двоих подозреваемых в похищении коммерсанта

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при поддержке Росгвардии задержали генерального директора коммерческой фирмы и водителя такси по подозрению в похищении человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, в августе 2025 года злоумышленники решили выманить у 33-летнего петербургского предпринимателя 300 тысяч рублей. Один из фигурантов ранее работал с жертвой. С этой целью они заманили бизнесмена в безлюдное место близ деревни Дусьево Кировского района Ленинградской области, где избили его и нанесли ножевое ранение в ногу. После этого мужчину насильно посадили в автомобиль и повезли к нему домой за деньгами.
В квартире состояние пострадавшего резко ухудшилось, а его домочадцы начали звать на помощь. Не обнаружив требуемой суммы и испугавшись разоблачения, злоумышленники бросили жертву и скрылись.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). В ходе обысков по месту жительства задержанных изъяты четыре мобильных телефона и документы, имеющие доказательственное значение. Подозреваемые заключены под стражу.
Оперативно-следственные действия продолжаются, устанавливаются возможные соучастники преступления.
Ранее в Туле нашли двоих несовершеннолетних, которые инсценировали собственное похищение.