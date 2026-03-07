В Петербурге задержали двоих подозреваемых в похищении коммерсанта

По данным следствия, в августе 2025 года злоумышленники решили выманить у 33-летнего петербургского предпринимателя 300 тысяч рублей. Один из фигурантов ранее работал с жертвой. С этой целью они заманили бизнесмена в безлюдное место близ деревни Дусьево Кировского района Ленинградской области, где избили его и нанесли ножевое ранение в ногу. После этого мужчину насильно посадили в автомобиль и повезли к нему домой за деньгами.