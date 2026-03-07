Мужчина чуть не задохнулся из-за «переехавшего» в нос зуба

Ранее в Казани впервые в России смогли восстановить зрение пациенту, пострадавшему от отравления метанолом. Мужчина почувствовал себя плохо после поездки в Индонезию. Перед вылетом домой он выпил местное вино, после чего уже на следующий день у него появились тяжёлые симптомы — рвота, слабость, дрожь, головокружение и боли в животе.