Какую помощь оказали пострадавшим после взрыва в Щучинске

По информации, опубликованной на странице акимата в Instagram, семьям девяти погибших из местного бюджета выплачено по 2 млн тенге. Кроме того, руководство кафе также оказало финансовую помощь в размере 2 млн тенге каждой семье и взяло на себя все расходы, связанные с похоронами.