В Рязанской области при атаке БПЛА повреждена кровля частного дома

Как сообщало Минобороны РФ, в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских БПЛА самолетного типа, в том числе девять — над территорией Рязанской области.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждена кровля частного дома. На месте работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб», — написал Малков в мессенджере Max.
