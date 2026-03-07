Ричмонд
В Рязанской области при атаке БПЛА повреждена кровля частного дома

РЯЗАНЬ, 7 мар — РИА Новости. Кровля частного дома повреждена в результате атаки БПЛА в Рязанской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков.

Источник: © РИА Новости

Как сообщало Минобороны РФ, в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских БПЛА самолетного типа, в том числе девять — над территорией Рязанской области.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждена кровля частного дома. На месте работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб», — написал Малков в мессенджере Max.

