В Екатеринбурге почти два месяца разыскивают пропавшую женщину

В Екатеринбурге уже почти два месяца ведутся поиски 33‑летней Анжелы Жосан, пропавшей вечером 31 декабря.

В Екатеринбурге уже почти два месяца ведутся поиски 33‑летней Анжелы Жосан, пропавшей вечером 31 декабря. Об этом сообщает местное издание E1.RU.

Известно, что женщина ушла из дома в халате и домашних тапочках. Последнее местонахождение пропавшей зафиксировано в центре города — в районе Театра эстрады.

Волонтеры поисково‑спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщают, что имеют свидетельства о ее передвижениях на общественном транспорте. По их информации, у Анжелы нет паспорта, ей может быть нужна медицинская помощь.

Кроме того, волонтеры допускают, что женщина не осведомлена о ведущихся поисках, так как давно не выходила на связь с близкими.

