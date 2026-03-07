Ричмонд
В Курской области четыре человека пострадали при атаке БПЛА

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Три мирных жителя в поселке Хомутовка и одна женщина в деревне Лещиновка Курской области пострадали в результате атак БПЛА, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«В результате атак в деревне Лещиновка Глушковского района пострадала женщина… В посёлке Хомутовка Хомутовского района пострадали три человека, осколками посечены кузов и остекление двух автомобилей, повреждено остекление двух окон, входная дверь и фасад магазина», — написал Хинштейн на платформе Max.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше