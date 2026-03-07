Мужчина протаранил кафе на пикапе во время ужина бывшей с друзьями

Бывший муж попытался убить свою жену и её друзей, сбив их пикапом в кафе. Видео © Х / Pisklauren.
Инцидент произошёл вечером 2 марта в провинции Бурирам. 34-летняя Пенсри отмечала отъезд одного из друзей на работу за границу, когда белый пикап на большой скорости влетел на веранду кафе и столкнулся со столиком, за которым сидела компания. В результате пострадали семь человек, включая Пенсри, двоих госпитализировали в критическом состоянии.
Выяснилось, что за рулём находился 62-летний Саморн, бывший муж женщины. Один из друзей, избежавший травм, сообщил полиции, что мужчина несколько раз проезжал мимо кафе и наблюдал за компанией. Знакомые утверждают, что Саморн ревновал из-за нового бойфренда Пенсри.
Сам виновник настаивает, что столкновение произошло случайно, он якобы не знал, что жена находится в кафе, а причиной аварии стал упавший телефон. Пока мужчине предъявлены обвинения в неосторожном вождении с причинением тяжких телесных повреждений. Расследование продолжается, и в случае доказательства умысла статью могут переквалифицировать в покушение.
Ранее в Махачкале произошла перестрелка во дворе жилого дома. Во двор на улице Юсупова заехала «Лада», а группа из четырёх человек следила за мужчиной из-за конфликта, связанного с деньгами. Трое из них, надев маски, выскочили из машины и открыли огонь.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.