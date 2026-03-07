Мужчина протаранил кафе на пикапе во время ужина бывшей с друзьями

Инцидент произошёл вечером 2 марта в провинции Бурирам. 34-летняя Пенсри отмечала отъезд одного из друзей на работу за границу, когда белый пикап на большой скорости влетел на веранду кафе и столкнулся со столиком, за которым сидела компания. В результате пострадали семь человек, включая Пенсри, двоих госпитализировали в критическом состоянии.