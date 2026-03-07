Минобороны ОАЭ сообщило об отражении системой ПВО ракетной атаки Ирана

Согласно заявлению, происходящие взрывы «являются следствием перехвата ракет и беспилотников».
Как передает агентство Reuters, несколько взрывов прогремели в Абу-Даби. Ранее Agence France-Presse сообщало со ссылкой на очевидцев о работе системы ПВО в небе над международным аэропортом в Дубае.
