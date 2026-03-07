Ричмонд
Минобороны ОАЭ сообщило об отражении системой ПВО ракетной атаки Ирана

ТУНИС, 7 марта. /ТАСС/. Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов отражают атаку ракет и беспилотников, запущенных со стороны Ирана. Об этом сообщило Минобороны ОАЭ.

Источник: AP 2024

Согласно заявлению, происходящие взрывы «являются следствием перехвата ракет и беспилотников».

Как передает агентство Reuters, несколько взрывов прогремели в Абу-Даби. Ранее Agence France-Presse сообщало со ссылкой на очевидцев о работе системы ПВО в небе над международным аэропортом в Дубае.

