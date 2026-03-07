Под Волгоградом водитель погиб в лобовом столкновении грузовиков на московской трассе

7 марта в Новоаннинском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием нескольких грузовиков. По информации очевидцев, ранним утром фуры в лобовую столкнулись на 717-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» у моста через реку Бузулук в границах города Новоаннинский. Жуткие последствия аварии очевидцы засняли на видео.
Судя по опубликованным кадрам, от кабин большегрузов практически ничего не осталось. На месте работают медики и спасатели. По данным последних, в аварии есть погибший.
— В 07:21 поступило сообщение о ДТП на трассе Р-22 в Новоаннинском районе Волгоградской области. По предварительной информации, произошло столкновение фуры и грузовой «Газели». К сожалению, один из водителей погиб. Подразделение 47-й ПСЧ произвели деблокировку погибшего, — рассказали в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
По информации облкомздрава, второй водитель серьёзных травм не получил. Первая помощь мужчине была оказана на месте. От госпитализации он отказался.
Водители сообщают, что движение на данном участке осложнено. Проезд автомобилей осуществляется реверсно по единственной свободной полосе.
— По обочине не объедешь — отбойники. Поначалу всё встало, но сейчас помаленьку поехали. Сложнее всего скопившемуся каравану фур, — рассказал журналистам один из очевидцев.
Фото и видео: Новоаннинский сегодня / t.me.