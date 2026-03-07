Под Волгоградом водитель погиб в лобовом столкновении грузовиков на московской трассе

— В 07:21 поступило сообщение о ДТП на трассе Р-22 в Новоаннинском районе Волгоградской области. По предварительной информации, произошло столкновение фуры и грузовой «Газели». К сожалению, один из водителей погиб. Подразделение 47-й ПСЧ произвели деблокировку погибшего, — рассказали в ГУ МЧС России по Волгоградской области.