В Ростовской области за сутки произошло шесть пожаров

Прошедшие сутки выдались напряженными для сотрудников МЧС. Как рассказали в региональном ведомстве, 6 марта произошло шесть пожаров. Все они носили техногенный характер. Из огня сотрудники экстренных служб спасли двух человек.
Также 6 марта спасатели выезжали на ликвидацию последствий трех аварий.
— К работе привлекались 92 специалиста и 23 единицы спецтехники, — сообщили в МЧС.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала о том, что в ночь на 7 марта в трех районах Донского края отразили атаки БПЛА. Жертв и пострадавших нет. Разрушений на земле не зафиксировано.
