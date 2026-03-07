Ричмонд
В Ростовской области за сутки произошло шесть пожаров

В Ростовской области за минувшие сутки, 6 марта, из огня спасли двоих дончан.

Источник: Комсомольская правда

Прошедшие сутки выдались напряженными для сотрудников МЧС. Как рассказали в региональном ведомстве, 6 марта произошло шесть пожаров. Все они носили техногенный характер. Из огня сотрудники экстренных служб спасли двух человек.

Также 6 марта спасатели выезжали на ликвидацию последствий трех аварий.

— К работе привлекались 92 специалиста и 23 единицы спецтехники, — сообщили в МЧС.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала о том, что в ночь на 7 марта в трех районах Донского края отразили атаки БПЛА. Жертв и пострадавших нет. Разрушений на земле не зафиксировано.

